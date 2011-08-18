20-21 серпня у Києві відбудеться загальноміський шкільний ярмарок

20-21 серпня на вул. Хрещатик у Києві відбудеться загальноміський шкільний ярмарок із продажу товарів для школярів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, ярмарок працюватиме з 9.00 до 17.00.

На ньому широкий вибір шкільних товарів запропонують підприємства легкої промисловості з усіх регіонів України і заклади торгівлі.

Захід проводиться за ініціативи Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА.