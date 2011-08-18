20-21 серпня у Києві відбудеться загальноміський шкільний ярмарок
17:28, 18 серпня 2011Освіта
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20-21 серпня на вул. Хрещатик у Києві відбудеться загальноміський шкільний ярмарок із продажу товарів для школярів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, ярмарок працюватиме з 9.00 до 17.00.
На ньому широкий вибір шкільних товарів запропонують підприємства легкої промисловості з усіх регіонів України і заклади торгівлі.
Захід проводиться за ініціативи Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА.
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