В дитсадках Севастополя відкриють близько 500 додаткових місць

З 1 вересня в дитячих садах Севастополя буде відкрито близько 500 додаткових місць.

Про це повідомила заступник начальника Управління освіти і науки Севастопольської міськдержадміністрації Жанна СЛЮСАР у четвер місцевому телеканалу НТС, передає кореспондент УНІАН.

«Ми з 1 вересня відкриваємо 12 додаткових груп, які функціонуватимуть стабільно у стаціонарних дитячих садах. Це приблизно 240 місць. І 12 груп короткочасного перебування, які можуть працювати як на базі дитячого садка, так і на базі школи. Це ще додатково 240 місць. У цілому — близько 500 додаткових місць», - сказала Ж.СЛЮСАР.

За її словами, додаткові місця також відкриватимуться за рахунок повернення будівель дитсадків, які раніше були передані іншим відомствам.

Водночас Ж.СЛЮСАР відзначила, що це «не вирішить питання докорінним чином, тому що на черзі у так званому електронному реєстрі охочих прийти до дитячих садів близько 7 тисяч, а місць у нас щорічно вивільняється - під час переходу дітей до першого класу - близько 2,5-3 тисяч».

Заступник начальника управління також повідомила, що 1 вересня до шкіл Севастополя прийдуть 3300 першокласників. «І нас втішає та тенденція, що останні 5 років ми з кожним роком приймаємо все більше і більше першокласників - на 100-200 осіб щороку до нас приходить маленьких севастопольців більше», - відзначила чиновниця. У зв`язку з цим, за її словами, збільшується кількість класів початкової школи, запрошуються на роботу нові вчителі.

Як додала Ж.СЛЮСАР, у новому навчальному році в місті «не тільки збільшиться кількість першокласників, а й будуть повноцінні 10-й і 11-й класи». За її словами, цього навчального року не повториться ситуація минулого року, «коли випускників 11-х класів було близько 1 тисячі. Буде повноцінний 11-й клас — приблизно більш як 3 тисячі випускників, і повноцінний 10-й клас».