Обов’язкові медогляди школярі повинні проходити лише раз на рік

Щорічні обов`язкові медичні огляди дітей шкільного віку проводяться один раз на рік у зручний для батьків школяра час, виключно у закладах охорони здоров`я, а не у школі, і тільки в присутності батьків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це заявила заступник директора Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Альона ТЕРЕЩЕНКО.

За її словами, довідку про стан здоров`я дитини лікар також повинен заповнювати в присутності батьків і повідомляти їм про свої рекомендації, і ця довідка є дійсною протягом року з моменту її видачі».

У свою чергу, заступник начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Володимир ЗАГОРОДНІЙ наголосив, що залучення батьків до складного процесу формування здоров’я дитини і відповідальності за цей процес покращить його ефективність.

«Батькам не варто недооцінювати значення профілактичного огляду, адже він дозволяє якщо не уникнути, то хоча б зменшити можливі ризики перебігу захворювань у дитини, які можуть загостритися під час навчання», – додав В.ЗАГОРОДНІЙ.

Порядок проведення щорічних медичних оглядів у школярів затверджено спільним наказом Міністерства охорони здоров`я та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту від 16 липня 2010 року № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних класів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2010 року за № 794/18089.