Уряд затвердив новий порядок об’єднання чотирьох вишів Закарпаття

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА заявляє, що затверджені сьогодні на засіданні Кабінету міністрів зміни до розпорядження про об’єднання чотирьох вищих навчальних закладів Закарпаття влаштують усі зацікавленні сторони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за словами В.БАЛОГИ, Президент України доручив Кабміну невідкладно розібратися у ситуації навколо злиття вишів. “Адже йшлося про цілком реальну загрозу масових протестів викладачів і студентів. Імовірно, глава держави ретельно вивчив аргументи авторитетних науковців, викладені у листі на його адресу. Вони просили Президента втрутитися і не допустити об’єднання чотирьох вишів у спосіб, встановлений розпорядженням Кабміну», - пояснив В.БАЛОГА.

За його словами, як урядовому куратору Закарпатської області йому було доручено опрацювати зміни у прийнятий документ. Фахівці освітньої галузі спільно з юристами запропонували новий порядок реорганізації вишів Закарпаття, який і був представлений для обговорення членів уряду.

Як наголосив В.БАЛОГА, головним і принциповим моментом є не просте злиття, що визнано неправильним, а приєднання трьох вузькопрофільних вишів до найстарішого і найбільшого закарпатського вишу – Ужгородського національного університету.

“Таким чином, буде збережено та розвинуто наукову і освітню базу області. Студенти Закарпатського і Мукачівського державного університетів, Закарпатського художнього інституту після реорганізації вишів продовжать навчання в УжНУ. Сьогодні уряд зняв усі проблемні моменти. Новий порядок об’єднання вишів влаштує усі зацікавлені сторони. Адже події розгорталися так, що в реорганізацію вишів вже почала проникати політика”, - зазначив він.

Міністр відзначив, що прийнята сьогодні нова редакція розпорядження Кабміну є результатом безпосереднього діалогу громадськості і влади. За оцінкою В.БАЛОГИ, уряд цього разу продемонстрував здатність діяти швидко і гнучко, визнаючи допущені прорахунки.

«Це означає, що і в інших гострих ситуаціях, і в інших сферах суспільного і державного життя активна позиція, обґрунтована критика здатні давати якісний результат”, - додав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня В.БАЛОГА заявив, що вважає рішення про злиття вишів на Закарпатті помилковим, і наголосив на необхідності внести у нього суттєві корективи. Він розкритикував утворення єдиного Закарпатського університету через просте об’єднання різнопрофільних і різновеликих вишів.