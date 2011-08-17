Азаров доручив Міносвіти модернізувати шкільні бібліотеки

14:47, 17 серпня 2011
Освіта
3 0

Є план реформування всієї бібліотечної галузі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству освіти і науки, молоді та спорту модернізувати шкільні бібліотеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Бібліотечну мережу нам треба модернізувати. Маркетингом поєднати досвід бібліотек з видавництвом», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що проект модернізації бібліотек в Україні повинен стосуватися в першу чергу шкільних бібліотек.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter