Азаров доручив Міносвіти модернізувати шкільні бібліотеки

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству освіти і науки, молоді та спорту модернізувати шкільні бібліотеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Бібліотечну мережу нам треба модернізувати. Маркетингом поєднати досвід бібліотек з видавництвом», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що проект модернізації бібліотек в Україні повинен стосуватися в першу чергу шкільних бібліотек.