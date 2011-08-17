Азаров доручив Міносвіти модернізувати шкільні бібліотеки
14:47, 17 серпня 2011Освіта
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Є план реформування всієї бібліотечної галузі
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству освіти і науки, молоді та спорту модернізувати шкільні бібліотеки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.
«Бібліотечну мережу нам треба модернізувати. Маркетингом поєднати досвід бібліотек з видавництвом», - сказав М.АЗАРОВ.
Він наголосив, що проект модернізації бібліотек в Україні повинен стосуватися в першу чергу шкільних бібліотек.
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