На Прикарпатті створили Центр гумору «Весела оселя»

В Івано-Франківській області, у місті Коломия за ініціативою гумориста, письменника, заслуженого артиста України Миколи САВЧУКА створено Центр гумору «Весела оселя».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації.

У «Веселій оселі» зібрано понад 500 книжок та періодики українського гумору, збірки анекдотів і тостів, компакт-диски із записами відомих українських гумористів, аудіокасети та фільми – класичні комедії українського кіно. Тут є також гумористичні видання з Росії, Англії, Польщі, Франції, США, Італії, Китаю.

Окремий куток присвячений відомому карикатуристу, художнику, видавцеві журналів «Комар» і «Лис Микита» Едвардові Козаку (псевдо - ЕКО).

Інтер’єр музею спроектував коломийський художник Мирослав ЯСІНСЬКИЙ.

За словами М.САВЧУКА, у музеї проходитимуть майстер-класи для гумористів-початківців, літні школи, симпозіуми карикатуристів і шаржистів, виставки їхніх робіт, конкурси тощо.

Влада Прикарпаття має намір цей гумористичний музей внести до каталогу туристичних маршрутів області і сподівається, що він буде одним із найвідвідуваніших.

Довідка УНІАН. У Коломиї існує єдиний у світі Музей писанки.