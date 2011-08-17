Вінничина на ремонт навчальних закладів спрямує 24,5 млн. грн.

У Вінницькій області в 2011 році на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах залучено 24,5 млн. грн. з усіх джерел фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління освіти та науки Вінницької облдержадміністрації Ігор ІВАСЮК.

Він зазначив, що кошти були спрямовані на реалізацію заходів з енергозбереження, в рамках якого проведено капітальний ремонт 36 котелень, замінено 25 котлів на енергоефективні, проведено заміну пластикових вікон, ремонт покрівель , ремонт тепло- і водо каналізаційних мереж.

І.ІВАСЮК також розповів, що на виконання розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи ДЖИГИ щодо будівництва та відновлення внутрішніх туалетів у кожному навчальному закладі, зазначені роботи вже виконані у 82 школах, необлаштованими залишаться менше 200 шкіл.