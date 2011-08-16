Балога проти злиття вишів на Закарпатті

У недавнє розпорядження Кабінету міністрів про злиття чотирьох вищих навчальних закладів Закарпаття треба внести суттєві корективи, щоб запобігти розвалу освітньої і наукової бази області. Про це сьогодні заявив міністр надзвичайних ситуацій, депутат Закарпатської обласної ради Віктор БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі МНС України.

Він вважає помилковим утворення єдиного Закарпатського університету через просте об’єднання різнопрофільних і різновеликих вишів. За оцінкою урядовця, ця ідея є хибною, бо не враховує об’єктивних реалій у науково-освітній сфері краю.

«Треба чесно визнати: при підготовці рішення допустили кілька суттєвих прорахунків. Наприклад, в одну площину поставили Ужгородський національний і Закарпатський державний університети. Першому – понад 60 років, там навчається 12 тисяч студентів, найкраща наукова база, авторитетні викладачі. Другий походить із середини 90-х років, коли інститути плодилися в геометричній прогресії. Неправильно, коли ці вузи зрівнюють в статусі. Як урядовець поділяю відповідальність за прийняте недосконале рішення».

Міністр повідомив, що одержав копію розгорнутого листа викладачів і студентів УжНУ, надісланого Президентові України. У документі наведено вичерпні аргументи проти запропонованого способу злиття закарпатських вишів. При цьому урядовець відзначив, що необхідність об’єднання вищих навчальних закладів не ставиться під сумнів – протест викликає порядок такої реорганізації.

«Цілком поділяю і підтримую позицію Ужгородського національного університету. Не можна допустити, щоб найстарший і найповажніший виш Закарпаття потерпів від непродуманих рішень. Важливо також запобігти протестам проти таких новацій – це той випадок, коли можемо на рівному місці наразитися на обурення і спротив десятків тисяч людей».

В.БАЛОГА має намір порушити це гостре питання перед урядом, щоб переглянути ухвалене розпорядження. «У такій тонкій сфері, як наука і освіта, діяти треба філігранно. Ніщо не заважає зробити так, щоб рішення про об’єднання закарпатських вишів було прийнято без поспіху, врахувало інтереси науковців і студентства та всієї місцевої громади», - сказав міністр.