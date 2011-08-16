На Вінниччині рапортують, що черги в дитсадок скорочуються

У Вінницькій області різними формами освіти охоплено 60% дошкільнят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління освіти на науки Вінницької обласної державної адміністрації Ігор ІВАСЮК.

За його словами, на сьогодні 93,3% 5-річних дітей області здобувають підготовку до навчання у школах.

«До початку навчального року планується відновити роботу 5 дитячих садочків, які тимчасово не працювали та 3 заклади, які були ліквідовані у попередні роки», - повідомив І.ІВАСЮК.

Він зазначив, що протягом останніх п’яти років на Вінниччині відкрилось 94 дитсадки, а в минулому році було відкрито 19 дитсадків.

«Черги поступово скорочуються, якщо два роки назад черги були 6 тисяч, то зараз в черзі трохи більше трьох тисяч дітей», - поінформував І.ІВАСЮК.

У Вінницькій області функціонує 704 заклади.