На Вінниччині рапортують, що черги в дитсадок скорочуються
Відновлюють роботу дитячі заклади, ліквідовані раніше
У Вінницькій області різними формами освіти охоплено 60% дошкільнят.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління освіти на науки Вінницької обласної державної адміністрації Ігор ІВАСЮК.
За його словами, на сьогодні 93,3% 5-річних дітей області здобувають підготовку до навчання у школах.
«До початку навчального року планується відновити роботу 5 дитячих садочків, які тимчасово не працювали та 3 заклади, які були ліквідовані у попередні роки», - повідомив І.ІВАСЮК.
Він зазначив, що протягом останніх п’яти років на Вінниччині відкрилось 94 дитсадки, а в минулому році було відкрито 19 дитсадків.
«Черги поступово скорочуються, якщо два роки назад черги були 6 тисяч, то зараз в черзі трохи більше трьох тисяч дітей», - поінформував І.ІВАСЮК.
У Вінницькій області функціонує 704 заклади.