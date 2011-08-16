У Донецьку протестують батьки учнів шкіл, що закриваються

Сьогодні в Донецьку перед будівлею облдержадміністрації пройшла акція протесту батьків учнів шкіл міста Макіївки і Донецька, що закриваються.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь більше ста чоловік, що представляють батьків учнів макіївських шкіл №№ 3, 27 і 100, а також донецької школи № 111. Підтримати протестуючих прийшли активісти Донецьких організацій партій «Фронт змін», «Батьківщина» і ВО «Свобода».

Батьки прийшли з плакатами, серед яких були зроблені за зразком агітаційних плакатів Партії регіонів, де на синьому тлі тим же шрифтом було написано: «Україна без дітей!», а під цими словами підпис - «Партія рекетирів».

Виступаючі звинувачували місцеву владу в навмисному невиконанні рішень судів, які зупинили процес ліквідації шкіл. Також батьки звинувачували чинну владу в варварському ставленні до дітей і вимагали винних у цьому притягнути до кримінальної відповідальності.

У резолюції мітингу учасники протесту вимагають: негайно виконати постанову судів щодо Макіївки і Донецька і зупинити закриття шкіл; негайно підготувати школи до нового навчального року. Батьки також вимагають порушити кримінальні справи за ст. 382 Кримінального кодексу Україні за фактом невиконання судового рішення посадовими особами, які «заподіяли істотну шкоду правам і свободам громадян, які охороняються законом».

У резолюції учасники мітингу зазначили, що, якщо їх вимоги не будуть негайно виконані, то 24 серпня, в День 20-ї річниці Незалежності України, вони почнуть у центрі Донецька «безстрокову акцію протесту проти свавілля чиновників і можновладців Донеччини».

Дану резолюцію, підписану учасниками акції, протестуючі мають намір направити Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, міністру освіти і науки Дмитру ТАБАЧНИКУ, генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ і міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ.