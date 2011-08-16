Кіровоградщина отримала шкільні парти як гуманітарну допомогу

На Кіровоградщині з 1 вересня цього року передбачається закриття 4-х і призупинення діяльності 12-ти шкіл через низьку наповнюваність учнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді у Кіровоградській облдержадміністрації повідомила начальник управління освіти та науки Ельза ЛЕЩЕНКО.

За її словами, до нового навчального року в області створено 48 освітніх округів, до 2015 року їх кількість повинна збільшитися до 77 одиниць.

Цього року в школах навчатимуться 95,7 тис. дітей, з них першокласників - 8,7 тис. (як і минулого року), випускників - 7,5 тис. (минулого навчального року - 3,5 тис.).

Е.ЛЕЩЕНКО повідомила, що на виконання програми «Шкільна парта» для навчальних закладів області придбано 587 комплектів шкільних меблів на суму 417 тис. грн., відремонтовано 4,6 тис. комплектів. Крім того, Кіровоградщина отримала 232 одномісні шкільні парти зі стільцями як гуманітарну допомогу з Голландії.

Станом на 15 серпня під час проведення ремонтних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах області освоєно 7,2 млн. грн. з місцевих бюджетів та спонсорської допомоги. За ці кошти капітально відремонтовано 32 шкільних приміщення, 14 котелень, 9 покрівель, 4 системи опалення, одну теплову мережу та 4 каналізаційні мережі. Рівень виконання капітальних ремонтів становить 87,9%, поточних – 95,4%.

На кінець 2010-2011 навчального року в Кіровоградській області функціонувало 576 загальноосвітніх закладів.