Названо 500 найкращих ВНЗ у світі

Рік тому Янукович поставив перед Табачником завдання - забезпечити входження 3-5 провідних університетів України до числа вищих навчальних закладів, визнаних у світі. Міносвіти незабаром після того відрапортувало: завдання виконано і представило липовий рейтинг за 2009 рік, у якому справді були українські вузи.

Але справжнього входження українських вузів до впливових рейтингів так і не сталося. У новому ТОП-500, який дев`ятий рік поспіль складає Інститут вищої освіти Шанхайського університету Цзяо Тун, українським вишам теж не знайшлося місця.

Щорічно інститут вираховує так званий Академічний рейтинг університетів світу (Academic Ranking of World Universities (ARWU). І саме цей рейтинг, більш відомий як "шанхайський" є одним, найавторитетніших у світі.

Згідно з новим рейтингом, найкращими вузами на планеті є:

1. Гарвардський університет (США)

2. Стенфордський університет (США)

3. Массачусетський технологічний університет (США)

4. Каліфорнійський університет в Берклі (США)

5. Кембриджський університет (Велика Британія)

6. Каліфорнійський технологічний університет (США)

7. Прінстонський університет (США)

8. Колумбійський університет (США)

9. Чиказький університет (США)

10. Оксфордський університет (Велика Британія)

11. Йельський університет (США)

12. Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі (США)

13. Корнельский університет (США)

14. Пенсільванський університет (США)

15. Каліфорнійський університет в Сан-Дієго (США)

16. Вашингтонський університет (США)

17. Каліфорнійський університет у Сан-Франциско (США)

18. Університет ім. Джона Хопкінса (США)

19. Університет Вісконсин-Медісон (США)

20. Університетський коледж Лондона (Велика Британія)

До ТОП-500 потрапили вузи зі США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Франції, Австралії, Японії, Швейцарії .Швеції, Нідерландів, Данії, Бельгії, Ізраїлю, Норвегії, Фінляндії, Росії (Московський державний університет (77 сходинка) та Петербурзький державний університет (3-я сотня рейтингу), Китаю та з інших країн.

У континентальній Європі найкращим виявився цюріхський університет Швейцарський федеральний інститут технологій ЕТН Zurich (23 сходинка), найкращим вузом в Азії є університет Токіо (21 сходинка) і Кіотський Університет в Японії (27 сходинка).

У списку є вузи з Саудівської Аравії, Туреччини, Ірану і Єгипту, але немає України....

Кращими у комп`ютерних науках та інженерних технологіях виявилися: Гарвардський університет, Стенфордський університет, Массачусетський технологічний університет, Університет Іллінойсу (University of Illinois at Urbana-Champaign), а також Інститут технологій Джорджії (Georgia Institute of Technology).

Кращими у природничих науках та математиці виявилися: Гарвардський університет, Каліфорнійський університет в Берклі, Прінстонський університет, Кембриджський університет та Каліфорнійський технологічний університет.

Кращими у клінічній медицині та фармації виявилися: Гарвардський університет, Каліфорнійський університет у Сан-Франциско, Вашингтонський університет, Університет ім. Джона Хопкінса та Колумбійський університет.

Кращими у соціальних науках виявилися: Гарвардський університет, Массачусетський технологічний університет, Колумбійський університет, Каліфорнійський університет в Берклі та Чиказький університет.

Кращими у життєвих та сільськогосподарських науках виявилися: Гарвардський університет, Массачусетський технологічний університет, Каліфорнійський університет у Сан-Франциско, Кембриджський університет та Вашингтонський університет.

Для того, щоб визначити Академічний рейтинг університетів світу, експерти порівнюють кількісні показники випускників-лауреатів Нобелівської або Філдсівської премії, співробітників-лауреатів Нобелівської або Філдсівської премії, статті, опубліковані в журналах Nature або Science (20%), індекси цитування для природничих і гуманітарних наук Інституту наукової інформації (англ. Institute for Scientific Information, ISI) Science Citation Index і Social Sciences Citation Index, а також індекси провідних журналів Arts and Humanities Citation Index, враховує чисельність студентів університету та ін.

Нагадаємо, за останні 7 років, протягом яких "Times" складає рейтинг Топ-100 світових вузів за рівнем репутації, жоден із українських вишів не потрапив ані в першу, ані навіть у другу сотню найкращих.

Українська правда