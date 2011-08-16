У Вінницькій області хочуть закрити щонайменше 11 шкіл

У Вінницькій області цього року планується закрити 11 шкіл у зв’язку зі зменшенням кількості учнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник Управління освіти на науки Вінницької обласної державної адміністрації Ігор ІВАСЮК.

Ще 7 шкіл призупинять функціонування, у 20 школах планується реорганізація.

«Якщо в 2010/2011 навчальному році у нас працювало 973 школи, то у новому навчальному році ми очікуємо скорочення мережі від 11 до 29 шкіл. Відповідна розбіжність пов’язана з тим, що закриття чи реорганізація відбувається виключно з погодження громади. Якщо такого погодження немає, то, відповідно, закриття не може відбутись», - сказав І.ІВАСЮК.

Він зазначив, що очікується уповільнення зменшення шкільного контингенту в 2011/2012 році, але все одно дітей шкільного віку стає менше, тому й відбувається скорочення мережі загальноосвітніх шкіл.

«В то й же час, - сказав І.ІВАСЮК, - 1 вересня 2011 року у Вінницькій області відкриється Соснівська школа-гімназія – це заклад нового типу, що дасть можливість обдарованим дітям Шаргородського району отримати якісну освіту». Загальна вартість усіх робіт, які були проведені у цій школі, становить близько 30 млн. грн, повідомив він.

І.ІВАСЮК додав, що наразі триває ще й будівництво та планується введення в експлуатацію наприкінці поточного року або уже в наступному році школи в Томашполі.