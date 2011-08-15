Польські студенти створили економне авто

Студенти Варшавського університету створили новий концепт-кар, який назвали "Крапелька". Машина споживає відповідну кількість пального - усього літр бензину на 660 кілометрів дороги. Про це повідомляє “5-й канал”.

Крім того триколісна машина ще й дуже легка - важить усього сорок кілограмів. "Крапелька" не надто швидка, але вже визнана однією з найбезпечніших з-поміж концепт-карів. Сподобалась вона і польським чиновникам, які за економність машини назвали її проектом майбутнього.

Винахідник Томаш КОЛУДСКІ зазначив, що створили “Крапельку” у 2006-му і останні 5 років доробляли її.

“Вже маємо кілька призів. Спершу вона могла проїхати 609 кілометрів, а зараз - аж 659", - зауважив він.

Віце-прем`єр-міністр Польщі Вальдемар ПАВЛАК позитивно відгукнувся щодо розробки студентів: “В майбутньому цей автомобіль може стати нашим виходом з енергетичної кризи. Більше шестисот кілометрів на 1 літр - це означає, що вона може проїхатись з Варшави до Гданська і назад - і цього літра вистачить".