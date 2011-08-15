На Донеччині вимагають готувати до 1 вересня всі школи

У Донецькій області батьки учнів чотирьох шкіл вимагають від голови облдержадміністрації Андрія ШИШАЦЬКОГО забезпечити підготовку їх навчальних закладів до нового навчального року.

Про це йдеться в офіційній заяві батьків, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Батьки учнів трьох макіївських шкіл - № 3, 27 і 100, а також донецької школи № 111 нагадали А.ШИШАЦЬКОМУ, що по всіх чотирьох школах, які рішенням сесій міськрад мали бути ліквідовані 1 вересня, суди у травні і липні винесли постанови зупинити їх закриття до закінчення судових розглядів. Таким чином, школи мають працювати у нормальному режимі, вести підготовку до нового навчального року, вважають батьки.

«Проте директорами шкіл № 3, 27 і 100, а також начальником управління освіти Макіївської міськради і Макіївською міською радою ці судові рішення не виконуються. На сьогодні не ведеться підготовка зазначених шкіл до нового навчального року. Директори шкіл заявляють, що у них немає вказівок від свого начальства», - пояснюють батьки макіївських учнів.

Аналогічна ситуація склалася і в донецькій школі № 111, відзначають автори заяви.

«Підготовка школи № 111 до нового навчального року не ведеться, кошти на ремонт не виділені, хоча в цей самий час на ремонт тільки туалетів сусідньої школи № 101 виділено 250 тис. грн.», - заявляють батьки і додають, що у школі також не проводиться набір в перший і десятий класи, «хоча злочинний, незаконний наказ про заборону набору в перший і десятий класи школи № 111 був скасовано за протестом прокурора».

У зв`язку з цим батьки учнів просять А.ШИШАЦЬКОГО негайно вжити заходів щодо забезпечення підготовки шкіл до навчального року.

Батьки також інформують А.ШИШАЦЬКОГО, що оскільки на їх заяви, зареєстровані у канцелярії облдержадміністрації, не одержано відповідь і прийняти батьків губернатор не встигає, вони залишають за собою право здійснити у вівторок, 16 серпня, акцію протесту під стінами ОДА із залученням журналістів, представників політичних сил і громадських організацій.

Батьки звертають увагу А.ШИШАЦЬКОГО, що «часу на підготовку шкіл до нового навчального року не залишилося зовсім, а чиновники продовжують знущатися з батьків дітей і навмисно не виконувати рішення судів».