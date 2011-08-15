Профспілка просить підняти міську надбавку вчителям Києва до 20%

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України звернулась до керівництва столиці з проханням забезпечити з 1 вересня муніципальну надбавку вчителям в розмірі 20% окладу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення озвучив сьогодні на розширеній колегії Київської міськдержадміністрації голова столичної організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр ЯЦУНЬ.

Звертаючись до головуючого на колегії - голови КМДА Олександра ПОПОВА, він зазначив, що є урядові надбавки і муніципальні, зокрема, урядові існують з 1 січня 2010 року для вчителів усієї України, у тому числі київських – це 20%. Він також звернув увагу, що уряд прийняв рішення з 1 вересня 2011 року ввести надбавки і для вихователів дитсадків усієї України.

“З 1 січня 2011 року муніципальні надбавки поширені на всіх працівників закладів освіти Києва, крім вчителів. До вчителів ми повернулися разом з Київрадою. І з 1 травня вчителі отримують 10%. Тому велике прохання, щоб ми вирівняли ситуацію з освітянами Києва і вчителів підняли до рівня вихователів, бо вони з 1 вересня будуть отримувати 20% урядової і 20% муніципальної надбавки, а вчителі поки 20% урядової і 10% муніципальної. Тобто прохання додати до вчительських надбавок 10% з 1 вересня. Це нагальна проблема, яка турбує все вчительство міста Києва”, - сказав О.ЯЦУНЬ.

Реагуючи на це звернення, О.ПОПОВ звернувся до заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА: “Руслане Михайловичу, в мене до Вас доручення. Треба максимум до четверга вирішити питання, де ми знайдемо 20 млн. грн. для того, щоб на наступній сесії міської ради прийняти рішення щодо додаткового фінансування працівників освіти з тим, щоб ми вийшли на рівень, про який говорили профспілки”.