На підготовку до 1 вересня влада Києва витратить 93 млн. грн.

Підготовка навчальних закладів Києва до нового навчального року коштуватиме 93 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам начальник Головного управління освіти і науки Київської міськдержадміністрації Віра ГОРЮНОВА після розширеної колегії КМДА.

"На сьогодні ми маємо 93 млн. грн. на підготовку до навчального року і 23 млн. на підготовку до зими… 47 млн. грн. використано, виплачено”, - сказала керівник управління освіти.

За її словами, особливістю бюджетного фінансування є те, що оплата відбувається по факту виконаних робіт, тобто на сьогодні із запланованого виконано трохи більше половини. “Але виконані роботи випереджають і там десь мільйонів на 10 вже взяті фінансові зобов’язання”, - додала В.ГОРЮНОВА .

Вона звернула увагу на те, що існує доручення голови КМДА забезпечити фінансування у повному обсязі на підготовку закладів освіти до навчального року. “Ми всі кошти отримаємо. Принаймні в перших числах вересня буде завершено все фінансування по підготовці до нового навчального року. Самі роботи будуть закінчені 22-23 серпня”, - зазначила начальник ГУ освіти та науки.

Основні кошти, за її словами, підуть на ремонти приміщень.

Під час колегії голова КМДА Олександр ПОПОВ сказав, що від повного фінансування заходів є відставання і на сьогодні роботи виконані майже на 50%.

“Я прошу до кінця цього місяця зробити 70% і вже у вересні розрахуватись остаточно за виконані роботи. Візьміть це на контроль”, - звернувся він до свого заступника Руслана КРАМАРЕНКА.