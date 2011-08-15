Проблему з місцями в дитсадках Києва вирішать за два роки

Київська влада обіцяє за два роки повністю вирішити проблему із відсутністю місць у дитячих садочках столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідні плани йшлося сьогодні під час розширеної колегії Київської міської державної адмінітсрації.

Так, заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО нагадав, що в минулому році було складено перелік дитячих садочків, які були перепрофільовані і які передбачається повернути місту та відновити їх роботу протягом найближчих 5 років. Зокрема, вже цього року було повернуто дев’ять.

“Плюс побудовано дитсадки, плюс введено кілька приватних садків, плюс відновлено в наших комунальних дитячих закладах 88 груп дитячих, які колись “вмерли”, і в результаті цього з 6 тис. потреби в місцях у минулому році ми даємо сьогодні киянам трохи більш ніж 4 тис. 60 місць. Іншими словами, ми ліквідували чергу за рік на дві третини, і протягом найближчого року залишок у 2 тис. місць ми просто безумовно ліквідуємо. І черга в садочки в Києві буде ліквідована”, - заявив Л.НОВОХАТЬКО.

«У 2011 році ми відкриємо стільки навчальних закладів, скільки було відкрито протягом останніх п’яти років. І це лише початок. У наступні два роки – протягом 2012-2013 років - ми повинні повністю закрити тему дефіциту місць у дошкільних закладах», - наголосив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Також він доручив профільному управлінню та головам районних адміністрацій підготувати та до кінця тижня подати на розгляд програму будівництва закладів освіти у Києві.

«Ми маємо втримати ті темпи будівництва навчальних закладів, які ми взяли цього року», – додав голова КМДА.

На сьогодні в столиці працює 567 навчальних закладів різних типів та форм власності. У них здобувають дошкільну освіту понад 89 тис. дітей.