В Україні за 7 місяців на об’єктах освіти виникло 22 пожежі

Навчальні заклади, які не виконають встановлених вимог пожежної безпеки, не отримають дозвіл на роботу у новому навчальному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив заступник директора Департаменту пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки України Павло АФАНАСЬЄВ.

Він поінформував, що в Україні за 7 місяців цього року на об’єктах освіти виникло 22 пожежі, внаслідок яких завдано матеріальних збитків на суму понад 1,5 млн. грн.

Більшість пожеж на об’єктах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, виникло у Львівській області – 6, Донецькій – 5, Вінницькій, Миколаївській та Черкаській областях – по 2.

П.АФАНАСЬЄВ повідомив, що впродовж травня 2011 року було проведено планові перевірки навчальних закладів, під час яких виявлено численні порушення в утриманні шляхів евакуації, а на 505 об’єктах освіти вони підлягають переплануванню.

За його словами, на стан пожежної безпеки об’єктів освіти негативно впливає ігнорування окремими керівниками освітніх закладів протипожежних вимог. Із запропонованих до виконання 433,3 тис. протипожежних заходів понад 16% - 69,5 тис. - залишаються невиконаними.

Найгірший стан склався у Києві, де залишаються невиконаними 38% протипожежних заходів, Криму – 23%, Полтавській області – 26%, Волинській та Дніпропетровській областях – по 20%. Найгірший стан із заміною та ремонтом електрообладнання склався на об’єктах, розташованих у Сумській, Чернігівській областях та у Києві, констатував П.АФАНАСЬЄВ.

Він зазначив, що заходи щодо обладнання об’єктів освіти системами протипожежної автоматики та ремонту існуючих систем здійснюються повільно. На зазначених об’єктах такими системами необхідно обладнати ще понад 5133 будівель та приміщень. Найбільше закладів освіти, на яких не змонтовано системи пожежної сигналізації, - у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Чернівецькій областях та у Києві.

За словами П.АФАНАСЬЄВА, за порушення та невиконання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, до адміністративної відповідальності було притягнуто вже понад 12 тис. керівників закладів освіти та посадових осіб. Сума штрафів становить 50-150 грн.