Справу щодо Бібліотеки української літератури в Москві закрито

Кримінальну справу щодо Бібліотеки української літератури в Москві та її директора Наталії ШАРІНОЇ закрито.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України у зв’язку із розв’язанням ситуації довкола Бібліотеки української літератури в Москві.

«МЗС України з задоволенням відзначає, що російські судові органи поставили крапку у цій ситуації, закривши кримінальну справу проти Бібліотеки української літератури в Москві та її директора Наталії ШАРІНОЇ», - підкреслюється в повідомленні.

В МЗС України зазначають, що у грудні минулого року порушення згаданої кримінальної справи у зв’язку із нібито розповсюдженням у Бібліотеці літератури „екстремістського характеру” викликала серйозний резонанс в українському суспільстві.

За результатами проведеного слідства правоохоронними органами Росії не виявлено жодних ознак наявності подібної літератури в Бібліотеці та складу злочину в діях її директора.

Також суд зобов’язав російські правоохоронні органи повернути Бібліотеці книжки та сервери, що були вилучені в ході слідства, а для директора Бібліотеки повинні бути «створені умови для реабілітації нею свого доброго ім’я».

«Ми розраховуємо, що відновлена російським правосуддям справедливість щодо можливостей українців Москви задовольняти свої культурно-освітні потреби стане важливим елементом зміцнення українсько-російського партнерства в гуманітарній сфері», - зазначається в повідомленні.