Більшість столичних школярів уже пройшли медогляд

80 відсотків столичних школярів уже отримали довідку про те, що пройшли медобстеження перед початком навчального року, повідомляє муніципальна газета "Хрещатик".

Щоб уникнути черг через обов`язкове проходження медогляду перед першим вересня, ще в березні у столичних лікарнях визначили дні школяра. Наприкінці липня міськвідділ охорони здоров’я проконтролював ситуацію у Києві щодо дитячих медоглядів. Меддовідки виписали 80—90 % дітей. Усі лабораторії мають реактиви для аналізів, педіатри працюють без перевантаження. Учням середньої школи потрібен огляд кількох фахівців. А от старшокласникам доведеться відвідати майже всіх лікарів, а також зробити ЕКГ і флюорографію.