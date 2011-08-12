Ректори проти права абітурієнта подавати заяви на декілька напрямів

Ректори харківських вузів вимагають обмеження кількості напрямків навчання, на які абітурієнти можуть подавати заяви. Як пише STATUS QUO, про це повідомив журналістам ректор Харківського національного університету ім.Каразіна Віль БАКІРОВ. За його словами, відповідну пропозицію подано у всеукраїнський союз ректорів вузів, який розгляне цю заяву.

За словами В. БАКІРОВА, зараз абітурієнт може подавати документи в п`ять вузів на три напрямки навчання. "Ми пропонуємо залишити можливість подавати заяви в п`ять вузів, але обмежити кількість напрямів до одного-двох. Нехай абітурієнт бере участь у п`яти конкурсах або в десяти, але не в 15. Ми будемо домагатися, щоб наша пропозиція була обов`язково прийнято", - зазначив ректор .

За його словами, рівень підготовки випускників шкіл і так не дуже високий, а можливість подавати документи на різні напрями (одночасно на технічні та гуманітарні) ще більше збиває майбутніх студентів з пантелику. Адже для того, щоб стати хорошим фахівцем, потрібно починати готуватися до професії ще у школі, проявити свої здібності і розвивати їх у вузі.

В. БАКІРОВ також зазначив, що якщо восени буде прийнятий у новій редакції закон про вищу освіту, то там буде закладено, що вузи будуть мати право на власний іспит або співбесіду (його форма ще не визначена). "У цьому випадку абітурієнт не зможе 15 іспитів здати. Він вибере для себе ті напрямки, які найбільш цікаві й важливі, і буде там пробувати свої сили", - підкреслив ректор.

За його словами, нинішня система складання рейтингових списків за результатами поданих заяв теж потребує удосконалення. "Ця система працює проти хороших абітурієнтів. Людина з хорошими балами подивився попередні списки і бачить, що не входить до держзамовлення, що становить 50 чол. Що робить абітурієнт - він забирає оригінал і переносить його в інший вуз, можливо, менш престижний, але де він точно проходить в держзамовлення. В результаті в першому ВНЗ піднімаються в рейтингу абітурієнти з низькими балами ", - зазначив В. БАКІРОВ.

Як повідомлялось, 10 серпня закінчилася вступна кампанія до вищих навчальних закладів на денне навчання. 10-11 серпня у вузах підписані накази про зарахування абітурієнтів на перший курс навчання.

У харківських вузів 3-4 рівнів акредитації в 2011 р. на перший курс на денне навчання на бюджет прийняли 11 тис. 769 чол. В цілому бюджетні місця у вузах регіону заповнені на 98%. До вузів 1-2 рівнів акредитації взяли 5 тис. 19 чол. Прийом здійснювали 88 вузів всіх типів акредитації. У тому числі 31 вуз 3-4 рівнів акредитації, підпорядкований 15-ти міністерствам і відомствам. У числі цих вузів - 18 університетів (у тому числі - 16 національних), пише SQ.