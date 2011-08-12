Парламентська бібліотека навчить студентів користуватися фондами

Національна парламентська бібліотека вирішила безкоштовно навчати студентів користуватися своїми фондами та ресурсами.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, в листі генерального директора Державного закладу «Національна парламентська бібліотека України» Тамари ВИЛЕГЖАНІНОЇ, адерсованому відомству, йдеться про пропозицію навчати безкоштовно студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

З метою формування інформаційної культури користувачів, фахівці бібліотеки навчатимуть правильно користуватися фондами закладу, а це понад 4,5 млн. примірників книг, журналів, нот, комплектів газет та інших документів з усіх галузей знань 60 мовами світу; знайомитимуть з існуючою в бібліотеці системою обслуговування; навчатимуть основам роботи з унікальними електронними ресурсами бібліотеки (електронний каталог, Політематична база даних статей з українських періодичних видань, база даних «Статті з наукових збірників», «Політика і політики в дзеркалі періодичних видань України», електронна бібліотека «Культура України» та інші), які доступні широкому загалу користувачів у глобальній мережі Інтернет (www.nplu.org) та у локальній мережі Інтернет;

надаватимуть інформацію про бібліотечно-інформаційні послуги; навчатимуть методам пошуку інформації та бібліографічних джерел в т.ч. в ресурсах Інтернет.

Також ними проводитимуться індивідуальні та групові консультації, інформаційно-бібліотечні уроки, екскурсії бібліотекою та різноманітні соціокультурні заходи.

Студенти зможуть користуватися комфортними читальними залами, Центром правової інформації, Інтернет-центром, безкоштовним диспутом до системи «Ліга: Закон» та законодавчим комп’ютерним довідником «Дізнай: Професіонал», у відкритому доступі науково-енциклопедичними виданнями, літературою з питань права, свіжими номерами періодичних видань та постійно діючими виставками нових надходжень.