В Києві проходить Чемпіонат світу з дзюдо серед кадетів

11 серпня, у столичному Палаці спорту стартував Чемпіонат світу з дзюдо серед кадетів. Змагання такого рівня відбуваються у столиці вперше в історії України: у Чемпіонаті візьмуть участь понад 650 спортсменів із 57 країн світу. Триватиме Чемпіонат до 14 серпня 2011 року.

Як повідомляє прес-служба КМДА, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, вітаючи учасників змагань зазначив, що дуже приємно визнавати, що керівництво Міжнародної Федерації дзюдо місцем проведення цього чемпіонату обрало столицю України.

"Я вдячний федерації дзюдо України, за те, що вибороли право приймати в Києві спортсменів та тренерів з 57 країн світу, які завітали до нашого міста для того, щоб у запеклій боротьбі показати нам свою спортивну майстерність. Впевнений, серед тих, хто вийде сьогодні на татамі, є майбутні чемпіони світу», – сказав О.ПОПОВ.

На татамі у київському Палаці спорту глядачі побачать кращих спортсменів Росії, Франції, Бразилії, Японії, Грузії, Кореї, серед яких чемпіони та призери чемпіонатів світу, Європи та України. Змагання відбуватимуться щоденно з 09.00 до 18.00. Стати глядачами організатори запросили вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, інтернатів, студентів вищих навчальних закладів міста та всіх, хто бажає. Вхід безкоштовний.

Загальна сума фінансової підтримки чемпіонату складає 280 тисяч гривень.

Організатори: Федерація дзюдо України, Київська міська державна адміністрація, Державний департамент молоді та спорту.