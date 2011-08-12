Для школярів облаштують 250 сучасних спортивних майданчиків

У столичних школах мають облаштувати майже 250 сучасних спортивних майданчиків. Це один із багатьох кроків для залучення киян до здорового способу життя. Що саме робитиме міська влада в цьому напрямку, розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід НОВОХАТЬКО в прямому ефірі телеканалу «Київ» у програмі «Столиця. Спецпроект».

«Я сподіваюся, що в процесі втілення Стратегії розвитку Києва до 2025 року більша кількість киян полюбить здоровий спосіб життя, вони відповідальніше ставитимуться до власного здоров’я. Адже серед причин смертності столичних мешканців переважають серцево-судинні захворювання, кількість яких можна суттєво скоротити завдяки саме здоровому способу життя. Тому лише в школах ми реконструюємо майже 250 спортивних майданчиків з твердим покриттям. Оскільки чимало з них знаходяться в центрі людних мікрорайонів, то багато людей отримають змогу займатися спортом», – наголосив заступник голови КМДА.

Крім того, за словами Л. НОВОХАТЬКА, в кожному районі буде збудовано (і початок уже покладено) кілька фізкультурно-оздоровчих комплексів. Образно кажучи, зведуть величезні ангари з легких конструкцій та опалювальною системою, де можна буде займатися і влітку, і взимку – бігати, грати у волейбол чи бадмінтон, робити гімнастику на різноманітних спортивних снарядах тощо.

«До пропаганди здорового способу життя ми долучаємо і відомих спортсменів. Скажімо, олімпійська чемпіонка Катерина Серебрянська за власною ініціативою розробила й нині запроваджує в школах міста спеціальний комплекс нескладних фізичних вправ. Показове заняття вона вже проводила для директорів шкіл. Цікаву пропозицію висловив олімпійський чемпіон з плавання Денис Силантьєв. За допомогою видатних українських спортсменів ми швидше зробимо спорт, фізкультуру максимально популярними. Наша кінцева мета – досягти того, щоб кияни стали здоровішими», – сказав Л.НОВОХАТЬКО .

Київська МДА