Вступна кампанія-2011 є більш вдалою для абітурієнтів, ніж 2010 р.

Цьогорічна вступна кампанія є більш вдалою для абітурієнтів, ніж попередня, заявила на прес-конференції в УНІАН голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга АЙВАЗОВСЬКА.

Вона пояснила, що це не лише тому, що абітурієнтам “не потрібно було стояти по декілька діб під приймальними комісіями на спекотному сонці”, а й тому, що цього року “в більшій мірі боротьба велася за абітурієнта з боку вишів, а не абітурієнт воював за місце і студентський квиток”.

За словами О.АЙВАЗОВСЬКОЇ, це пов’язано з меншою кількістю випускників шкіл, оскільки цього року випускників було 192 тисячі, тоді як торік - 335 тисяч.

О.АЙВАЗОВСЬКА наголосила, що цього року вступали до вишів III-IV рівнів акредитації 290 тисяч абітурієнтів.

За даними системи “Конкурс”, було зареєстровано 194 566 сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Серед них сертифікатів, отриманих у 2011 році – 163 553.

Як сказала О.АЙВАЗОВСЬКА, “прирівнювати рейтингові бали сертифікатів ЗНО різних років некоректно, навіть якщо абітурієнти їх використовують не досить активно”.

О.АЙВАЗОВСЬКА назвала серед проблем нинішньої вступної кампанії “недобросовісну конкуренцію серед вишів за свого абітурієнта”. За її словами, вищі навчальні заклади для того, щоб виконати державне замовлення і забезпечити собі достатню кількість контрактників, “вдавалися до різних схем, методів боротьби за студентів”.

За її словами, Сумський національний аграрний університет вирішив зараховувати абітурієнтів уже “після другої хвилі” оприлюднення списків рекомендованих до вступу осіб 8 серпня, щоб у разі, коли “якийсь абітурієнт побачив себе під час третьої хвилі в інших списках, які більш цікаві, йому б довелося пройти процедуру відрахування, а це не один і не два дні, і фактично такий абітурієнт не встигне забрати оригінали документів”.

Ще одним методом О.АЙВАЗОВСЬКА назвала оприлюднення у списках рекомендованих до зарахування абітурієнтів більшої кількості осіб як “резерву”. За її словами, така “схема була застосована у КПІ - коли повідомляється про те, що бути зарахованим на бюджет може більша кількість абітурієнтів, ніж є фізично отриманих місць під час розподілу обсягів державного замовлення”. За її словами, у такій ситуації потім виш звертається до Міністерства освіти з проханням “надати додаткові місця”.

“Таким чином престижні навчальні заклади, які не мають проблем із заявами абітурієнтів, формують такий собі резерв, але про це не знає жоден із абітурієнтів, якого начебто рекомендували, і якщо так станеться, що міністерство не надасть цих додаткових місць і про це стане занадто пізно відомо, то у всіх будуть серйозні проблеми”, - додала голова правління «Опори».

Координатор освітніх програм «Опори» Микола КУЗІН наголосив, що виникає багато питань до “прозорості формування конкурсного балу”.

За його словами, зокрема, йдеться про “безпідставне нарахування балів за перемогу в олімпіаді”. Він зазначив, що вже на етапі зарахування “у Чорноморському державному університеті абітурієнтці приписали 40 додаткових балів на напрям «психологія», і лише після того, як спостерігач повідомив, що такого переможця у списках олімпіадників немає, приймальна комісія знизила рейтинг й абітурієнт втратив шанси претендувати на вступ.

Як сказав М.КУЗІН, існують проблеми і “з балами за підготовчі курси”, оскільки їхню достовірність перевірити неможливо, а також “щодо балів за шкільний атестат”, оскільки це також непрозора система.

М.КУЗІН повідомив, що спостерігалося неналежне інформування абітурієнтів про скасування набору на окремі напрямки підготовки, які “отримали недобір”.

За його словами, надійшли до «Опори» заяви зі скаргами абітурієнтів, що лише 5 серпня їм було повідомлено про те, що у Тернопільському національному педагогічному університеті скасовано напрям «французька філологія», коли вони вже туди прийшли з оригіналами документів. За його словами, в самому університеті заявляють, що абітурієнтів про це повідомляли і раніше.

Як наголосив М.КУЗІН, тут потрібна перевірка з боку державних структур. Він назвав ще один приклад такої ж ситуації - Славутицька філія Національного технічного університету “КПІ” із напрямом “комп’ютерні науки”.