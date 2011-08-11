За два тижні підсумують готовність навчальних закладів до 1 вересня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що уряд за два тижні заслухає підсумкову інформацію про готовність навчальних закладів до 1 вересня і оцінить виконання цього «надзвичайно важливого соціального завдання».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

Він також зауважив, що уряд заслухає інформацію про виконання програми «Шкільний автобус» і програми інформатизації шкіл, у першу чергу - сільських.

М.АЗАРОВ повідомив, що нині темпи підготовки шкіл до нового навчального року є набагато вищими, ніж минулого року.

Водночас він додав, що у п’ятій частині навчальних закладів, в яких проводяться поточні ремонти, і у третині шкіл, де проводяться капітальні ремонти, роботи ще не закінчені.

За словами М.АЗАРОВА, що цього року роботи з виконання поточних ремонтів здійснюються у 16,5 тис. шкіл, капітальних ремонтів – у майже 34 тис.

Прем’єр-міністр зазначив, що у Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій областях будівельники «вже зараз практично впорались із завданнями». При цьому М.АЗАРОВ зауважив, що значно відстають в цьому питанні Луганська, Львівська та Київська області. Він додав, що у Кіровоградській області капітально відремонтована лише чверть шкіл від запланованої кількості.

«Нікому ніяких вибачень не буде. Уряд не влаштовують ніякі відсотки, окрім стопроцентної готовності навчальних закладів до занять та до опалювального сезону», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що персонально відповідають за готовність шкіл до нового навчального року міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК, голови обласних, районних держадміністрацій, сільські та селищні голови.