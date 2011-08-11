З 2012 року модернізуватимуть котельні навчальних закладів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству освіти, Мінрегіонбуду, Агентству екологічних інвестицій, Міненерговугіллю розробити і вже з наступного року розпочати поетапне впровадження програми енергозаміщення для котелень навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання Кабінету міністрів України.

М.АЗАРОВ також доручив Міністерству фінансів у проекті бюджету на 2012 рік передбачити відповідні кошти.

Як наголосив М.АЗАРОВ. необхідно «навчальні заклади зробити прикладом застосування енергоефективних технологій». «Втрати тепла треба звести до мінімуму», - додав він.

За словами голови уряду, необхідно «послідовно модернізувати котельні, які можна перевести на альтернативне, більш економічне, ніж газ, джерело енергії».

Як підкреслив М.АЗАРОВ, необхідно залучати інвесторів, у яких є сучасні енергоефективні технології.

Прем’єр зауважив, що для цього необхідно використовувати кошти, отримані від продажу квот за Кіотським протоколом.