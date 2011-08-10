У Росії звільнено ректора "Другого Меду"

Міністр охорони здоров`я і соціального розвитку Тетяна ГОЛІКОВА підписала указ про звільнення з посади ректора Російського національного дослідницького медичного університеті ім.М.І.Пирогова Миколи ВОЛОДІНА.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу відомства.

Раніше у вузі були виявлені масштабні порушення при зарахуванні абітурієнтів. Провівши в інституті перевірку, Генпрокуратура направила інформацію голові Мінздоровсоцрозвитку з пропозицією розглянути питання про звільнення ректора "Другого Меду" з посади та притягнення до дисциплінарної відповідальності інших винних посадових осіб.

Крім того, Генпрокуратура направила матеріали перевірки до Слідчого комітету для вирішення питання про кримінальне переслідування винних посадових осіб університету за статтями КК РФ "Зловживання посадовими повноваженнями" і "Службова підробка".