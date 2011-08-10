Сьогодні виші оприлюднять списки зарахованих на бюджет вступників

Сьогодні, 10-го серпня, вищі навчальні заклади України повинні оприлюднити списки зарахованих вступників за державним замовленням.

Відповідно до Умов прийому до ВНЗ України, зарахування вступників здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання: за державним замовленням не пізніше 10-го серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25-го серпня.

Зарахування вступників-бюджетників до вишів проходило у три етапи. Перший рейтинговий список вступників оприлюднили 1-го серпня, другий – оновлені списки були оприлюднені 6-го серпня, і сьогодні завершено третій етап.