У Кіровограді студенти виступили проти ліквідації юрінституту

Студенти Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, а також їхні батьки виступають проти рішення Кабінету міністрів від 27 липня ліквідувати даний вищий навчальний заклад.

Як передає кореспондент УНІАН, своє обурення фактом закриття інституту представники викладацького складу і батьківського комітету висловили на прес-конференції для місцевих ЗМІ.

Вони повідомили, що звернулись з проханням відтермінувати хоча б на рік ліквідацію навчального закладу до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, але надії на позитивну відповідь у них майже не лишилось.

«Вражає абсурдність даного рішення. У травні цього року виш відсвяткував десятиріччя з дня утворення, а сьогодні майже 200 викладачів змушені ставати на біржу в пошуках нової роботи. Матеріально-технічний стан інституту – один з найкращих в області: за останні роки побудовано новий корпус, капітально відремонтовано аудиторії, працюють їдальня, спортзал, почали спорудження басейну. Невідомо, що буде з цією базою після ліквідації», - наголосив викладач Віталій ІГНАТЄВ.

Як зазначалося на прес-конференції, рішення Кабміну стало несподіваним і для викладачів, які масово перебувають у відпустках, і для студентів, які на канікулах.

За словами батька одного зі студентів Віктора ГАВРИШКА, навчання у Кіровоградському юридичному інституті коштувало близько 10 тис. грн. на рік.

«Нашим дітям запропонували переводитися на навчання у Харків, але відмовили в наданні гуртожитку. З урахуванням найму квартири та кишенькових витрат автоматично вартість навчання для одного студента в середньому зростає до 40 тис. грн. Для нашої родини це нереальна сума», - заявив В.ГАВРИШКО.

Він повідомив, що був змушений перевести свою дитину на заочну форму навчання в інший профільний виш, при цьому хвилюється, що це позначиться на якості освіти.

За словами іншого представника батьківського руху Івана ЛИЧКА, більшість студентів взагалі втратили можливість переведення або вступу в інший виш у зв’язку із закінченням терміну подачі документів.

«Грубо порушені умови договору, укладеного між навчальним закладом і студентами. Багато хто з них зараз перебуває на військових зборах. Нікого не хвилює, як вони продовжать своє навчання» - підкреслив І.ЛИЧКО.

Загалом на момент ліквідації в Кіровоградському юридичному інституті навчались 1,4 тис. студентів, слухачів і курсантів.

Як повідомляв УНІАН, рішення про ліквідацію також прийнято стосовно Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ, Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ та Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.