Школи у Донецькій області відкриються, якщо суд скаже

Якщо суди у кінцевому варіанті визнають незаконним закриття шкіл у Донецькій області, ці учбові заклади відкриються і функціонуватимуть у новому навчальному році.

Про це заявив на прес-конференції начальник управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації Юрій СОЛОВЙОВ, відповідаючи на питання про те, яка сьогодні доля шкіл №№ 3; 100 і 27 у м. Макіївці і школи №111 у м. Донецьку, законність ліквідації яких оскаржується у судах.

Він підтвердив, що поки між батьками учнів даних учбових закладів і міськими радами Макіївки і Донецька продовжуються судові тяжби.

Ю.СОЛОВЙОВ підкреслив, що це викликає у нього стурбованість, оскільки всім дітям «1 вересня треба буде кудись іти до школи». Водночас він запевнив, що, якщо суд винесе остаточну ухвалу про незаконність закриття названих учбових закладів, він першим наполягатиме на відновленні роботи цих шкіл.

«Я на сьогодні, як начальник управління освіти, стою за якнайшвидше у ту чи іншу сторону вирішення даного питання, - пояснив Ю.СОЛОВЙОВ. - Якщо буде прийнято постанову про незаконність зрештою рішення про закриття школи, про те, що школа функціонуватиме, і буде забезпечена певним якимсь контингентом учнів, повірте мені, я першим наполягатиму на відновленні роботи даного учбового закладу. Тобто, школа відкриється».

Проте начальник обласного управління освіти не зміг відповісти на питання про те, чому і куди з цих шкіл було передчасно вивезені шкільні меблі і шкільне майно, хоча навіть, виходячи з рішень міськрад про закриття шкіл, дані учбові заклади повинні були працювати до 1 вересня 2011 року.

Крім того, по вказаних школах суди ухвалили зупинити дію рішень міськрад про ліквідацію учбових закладів до закінчення судових розглядів.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття учбових закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».