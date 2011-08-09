В Україні цього року введуть в експлуатацію 400 нових дитсадків

В Україні цього року буде введено в експлуатацію 400 нових дитячих садків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відвідування дитячого садка N550 у Києві.

"Згідно з домовленістю із головою КМДА, цього року вперше за часи незалежності Київ здасть 10 нових дитячих садків. Загалом по країні цього року введемо в експлуатацію 400 нових дитсадків. Думаю, що за два роки ми повністю закриємо по країні проблеми з дитячими садками", - заявив М.АЗАРОВ.

За словами прем`єр-міністра, нові дитячі садки мають будуватися максимум за рік, а реконструкція діючих дитячих дошкільних установ триватиме максимум півроку.

"Я ставлю таке завдання: новий дитячий садок будувати максимум за рік від початку виділення майданчика до введення в експлуатацію. Реконструювати дитячий садок – максимум за 6 місяців. Тоді за 2 роки ми повністю вирішимо питання забезпечення Києва необхідною кількістю дитячих дошкільних установ", - підкреслив М.АЗАРОВ.