УКУ: Ув’язнення лідерів опозиції веде до авторитаризму

Ув’язнення лідерів опозиції, неадекватне застосування сили та нехтування конституційними правами і свободами – все це вказує на те, що ситуація в країні загрожує зловісною трансформацією в бік авторитаризму, йдеться у зверненні Українського католицького університету щодо політичної ситуації в Україні, текст якого передано УНІАН.

У заяві зазначено, що спільнота Українського католицького університету поділяє стурбованість українського суспільства та міжнародного співтовариства за долю демократії в Україні, – “своїми діями влада заганяє громадян у безвихідь та ізолює нашу державу на міжнародній арені як від Сходу, так і від Заходу”.

“Ми звертаємося до тих, хто сьогодні звершує судилище над своїми політичними супротивниками, негайно звільнити ув’язнених з-під варти і відновити цивілізовані норми судочинства – інакше вам ніколи не вдасться відновити повагу до суду та інших інститутів влади в Україні”, – йдеться у зверненні Ректорату УКУ. – Ми закликаємо можновладців усвідомити всю хибність тих методів управління, які ґрунтуются на несправедливості та хвилево можуть видаватися переможними й успішними. «Не надійтеся на утиск і не пишайтеся грабунком», – каже Господь устами псалмопівця. Пам’ятайте: мати сильну опозицію – важливо не тільки для країни, а й для вас особисто, бо «кожна влада корумпує, а абсолютна влада корумпує абсолютно» (лорд Актон)”.

Керівництво УКУ висловлює свою солідарність із опозицією та іншими політичними в’язнями тоді, коли вони стали жертвами вибіркового застосування закону й політичної розправи.

Водночас, в заяві наголошується, що підтримка з боку керівників університету, не є безумовною, а буде тривати доти, доки предметом політичного суперництва буде не просто прихід до влади, а забезпечення такої здорової альтернативи, за якої неможливим стане повернення в Україні трагічного досвіду тоталітарного минулого.

“Ми звертаємося до українського суспільства не впадати в розпач, не давати себе нікому залякати та розтоптати власну гідність. З нинішньої кризи нас виведе не народний месник, що стинатиме голови безкарним чиновникам, а солідарна відмова жити в облуді й толерувати зло”, – йдеться у зверненні.

В УКУ також переконані, що не варто чекати порятунку від «доброго царя», з якого політичного табору він би не походив. А ключ до вирішення суспільних проблем, відзначають в університеті, – "у наших руках, у нашій спроможності критично переосмислити ті принципи, за якими живемо та дозволяємо жити нашим політикам".

“Об’єднуймося в громадські структури, помагаймо один одному й підтримуймо тільки тих лідерів, які розуміють свою владу як служіння, а нашу довіру – як зобов’язання до справедливості. І хай допоможе нам у цьому Господь Бог”, – закликали в ректораті Католицького університету.