То хто ж поширює неправду – УНІАН чи Табачник?

Табачнику не сподобалася публікація УНІАН, у якій, між іншим, ішлося про вади цьогорічної вступної кампанії. Чиновник через офіційний сайт Міносвіти звинуватив нас і громадську організацію «Опора» в поширенні начебто неправдивих відомостей.

“Здавалося б, що все зроблено для відкритого, прозорого проходження цього процесу… І все ж таки, незважаючи на всі ці зусилля, в окремих публікаціях ЗМІ поширюються неправдиві відомості про начебто масові порушення Умов прийому до вищих навчальних закладів, непрозорість і закритість для абітурієнтів та громадськості цьогорічної вступної кампанії, «таємниць» держзамовлення тощо. Зокрема, про це йдеться у публікації «Каламуть і підводні течії вступної кампанії від Табачника» в Інтернет-виданні «УНІАН» 3 серпня 2011 року на основі висновків Громадянської мережі «Опора», – ідеться в повідомленні під назвою “Про недоречність «гарячих» неперевірених фактів від «Опори», розміщеному на офіційному сайті МОН.

На закиди міністерства ми відповімо по пунктах. А читачі вже самі визначать, хто подає правдиві, а хто неправдиві відомості.

Про електронний вступ і про «успішну» реформу

“Попри всю необ’єктивну критику стосовно проведення експерименту «Електронний вступ 2011», він, як первинний етап, теж відбувся успішно. Понад 10 відсотків абітурієнтів скористалися сервісом електронного вступу. Загалом подано майже 150 тисяч заяв. Тому критика системи «Електронний вступ 2011», про яку йде мова у згадані статті є невиправданою”, – пишуть автори повідомлення від МОН.

Якщо в Україні всі реформи, які мають 10% підтримки населення, називати успішними, тоді про кожне друге нововведення можна трубити як про велике досягнення.

Як уже писав УНІАН, на сайті Харківського національного університету імені Каразіна можна знайти цікавий документ, у якому зазначено, що станом на 18 липня до університету через електронний вступ було подано лише 39 заяв. І це при тому що університет Каразіна – досить відомий і популярний виш серед української молоді.

У більшості ж ВНЗ інформація стосовно того, скільки он-лайн заяв подали абітурієнти, залишається закритою. Що вже викликає підозри…

Абітурієнти намагаються пройти до приймальної комісії Національного університету харчових технологій. Київ, 21 липня До найбільшого (за кількістю студентів) вишу країни “Київський політехнічний інститут” через електронний вступ подали заяви близько 10% абітурієнтів – 2294 особи. Утім, ректор КПІ Михайло Згуровський не поспішає називати нововведення успішним. За його словами, хоч сама ідея електронного вступу є прогресивною, її втілення в Україні не є вдалим. Оскільки електронний вступ має бути зручним інструментом для поповнення лав студентів, то цей інструмент має працювати безпосередньо між абітурієнтом і університетом в інтерактивному режимі. Транзитна ж ланка в особі міністерства в цьому процесі є зайвою. Вона уповільнює, ускладнює спілкування між абітурієнтом і навчальним закладом і не дає абітурієнту змоги в інтерактивному режимі заповнювати реєстраційні форми обраного університету, отримувати компетентний, миттєвий відгук про специфіку тієї чи іншої навчальної програми та про умови навчання.

– Електронний вступ активно застосовується у розвинутих країнах світу, де ця система є децентралізованою, де кожен університет самостійно організує прийом і реєстрацію документів від абітурієнтів у режимі он-лайн. Як правило, у цих країнах досить розвинутим є інформаційне середовище, тому університет має можливість легко перевірити будь-які дані, отримані від абітурієнта. А в тій формі, як пропонується в нас, цей експеримент не приживеться і через декілька років стане зрозуміло, що це була марна витрата грошей і часу. Тому поки ця система буде централізованою і керуватиметься Міністерством освіти, про неї як про вдалу реформу не може йти мова.

«Опора» теж поширила своє спростування заяв від Міносвіти. Як зазначають опорівці, якби система електронного вступу користувався належною довірою суспільства, була якісно технічно забезпечен та протестован, то молодь як найбільш активний користувач мережі «Інтернет» не проігнорувала б «Електронний вступ» на 90%.

“Утім, найбільш проблемним є якраз правове підґрунтя її функціонування, сказано в повідомленні «Опори». - Відповідно до процедури подання абітурієнтами заяв про вступ в електронному вигляді неможливо достовірно ідентифікувати особу, яка заповнить у режимі он-лайн електронну форму на відповідному Інтернет-порталі. Маючи лише відомості (реквізити) документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень особи та відомості (реквізити) її сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, можна безперешкодно подати електронну заяву нібито від імені абітурієнта. Хочемо нагадати, що право на освіту є особистим немайновим правом фізичної особи. Відповідно до частини 1 статті 272 Цивільного кодексу України фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно. У статті 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» зазначено, що електронний підпис є обов`язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора документа іншими суб`єктами електронного документообігу. Втім, жоден абітурієнт не міг би завізувати власну заяву електронним підписом, бо фізично його не має. Тому затверджена Наказом № 291 від 28 березня 2011 року електронна реєстрація заяв вступників суперечить Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Про “відкритість” розподілу держзамовлення

АбітурієнтиУ відомстві Табачника закидають нам поширення неправдивих відомостей про “начебто “таємниці” держзамовлення”.

Виявляється, інформацію про держзамовлення ніхто не приховує. Просто її не надають. Навіть народним депутатам. Приміром, на офіційне депутатське звернення щодо держзамовлення народний депутат Леся Оробець отримала відповідь від міністерства з порадою скористатися інформацією, розміщеною «на веб-сайтах вищих навчальних закладів та в інформаційно-пошуковій системі «Конкурс» за адресою vstup.info». Депутатку також запевнили, що затребувану нею інформацію надішлють пізніше, мовляв, надто довго її готувати треба.

Наскільки пізніше?

Зважаючи, що минуле її звернення, яке стосувалося вимоги щодо оприлюднення структури держзамовлення на 2010 рік, датоване 25 липнем 2010 року, а відповідь міністерства була отримана 20 квітня 2011 року, чекати доведеться довгенько. Або сидіти й копирсатися на сайтах понад 800 ВНЗ України (не факт, що в дані цих вишів не закрадаються помилки).

Можна знову пишатися “відкритістю” Міносвіти: в інформації ж офіційно не відмовили, а пообіцяли надати пізніше...

Та сама участь чекала на офіційні запити «Опори», Комітету виборців України та інших освітніх установ і окремих освітян, які досі невтомно наполягають на відкритій і прозорій процедурі формування та розподілу державних коштів для вишів.

“На жаль, громадськості чи народним депутатам так і не вдалося ані побачити повний текст наказу профільного міністерства щодо розподілу державного замовлення з усіма додатка, у яких деталізовано дані, що становлять суспільний інтерес, ані отримати відповідь у визначені законодавством терміни, – йдеться у заяві «Опори». – Текст листа (вих. №1/11-6939 від 29.07.11) від профільного міністерства недвозначно засвідчив, що державне замовлення продовжує корегуватися відповідно до конкурсної ситуації вступної кампанії і за два дні до закінчення терміну прийому документів від абітурієнтів. Така ситуація свідчить як про «ручний режим керування» процесом розподілу, так і про закритість його для громадськості”.

«Опора» також нагадує, що до того, як у міністерство прийшов Табачник, а точніше – до 2010 року, - аналогічні накази оприлюднювалися на офіційному сайті МОН.

Про окремі інциденти

“Як встановила перевірка Національного педагогічного університету імені Драгоманова, інформація «Опори» про відсутність на 1 серпня 2011 року оприлюднення результатів вступних екзаменів, наведена у згаданій публікації, не відповідає дійсності, – пишуть у Міносвіти. – Не підтвердилася інформація щодо визначення Харківським національним економічним університетом «економічної теорії» як профільного предмету, а також інформація щодо оприлюднення Національним авіаційним університетом списку рекомендованих до зарахування лише в алфавітному порядку”.

Зважаючи, що УНІАН писав про вузи, які порушували правила прийому, з посиланням на дані «Опори», то наведемо відповідь опорівців з цього приводу.

«Опора» здивована, - сказано в заяві, - лексикою спростування міністерства, на кшталт того, що список рекомендованих до зарахування в Національному авіаційному університеті оприлюднений «не лише в алфавітному порядку». Дане судження не спростовує факту, що опубліковані дані не відповідають вимогам Умов прийому. Крім того, НАУ вже другий рік поспіль списки рекомендованих до зарахування оприлюднює без даних балів абітурієнтів, належності їх до категорій, що мають право на пільги чи додаткові бали тощо. За 2010 рік у архівах організації залишилися скрін-шоти веб-сторінок ВНЗ, а цьогоріч у такий самий спосіб публікувалися списки на інформаційних стендах у паперовому вигляді. Крім того, у розпорядженні організації є інформація про те, що профільне міністерство все ж добре ознайомлена з цією проблемою і успішно втрутилося в ситуацію, посприявши вирішенню питання по суті. Від 5 серпня вищезазначені дані абітурієнтів успішно оприлюднені, що спостерігачі «Опори» щиро вітають”.

Тобто, за даними «Опори», порушення правил прийому в університеті, де в керівництві значиться друг Табачника Максим Луцький, таки були… Вуз оприлюднив списки у вигляді, який не відповідає умовам прийому.

В організації відомству Табачника відповіли і щодо Національного педагогічного університету імені Драгоманова.

“Абітурієнти, що зверталися на гарячу лінію громадської організації з таким повідомленням, готові підтвердити той факт, що випробування відбувалися 23 липня, а дані не були опубліковані у визначені терміни ані на інформаційній дошці, ані в Інформаційній системі «Конкурс». Крім того, «Опора» звернулася з запитом до операторів вищезазначеної системи й отримала відповідь про те, що ВНЗ надіслав дані перевірки робіт лише 31 липня, тому їх не було оприлюднено і на цьому веб-порталі до 1 серпня. Тож зважаючи на Наказ МОН (№225 від 22.03.2010 року), пункт 4.10, який регламентує те, що перевірка письмових робіт має бути закінчена до початку наступного робочого дня Приймальної комісії, важко зрозуміти, чому дані про результати були оприлюднені лише через 8 днів і чому це порушення заперечує міністерство”.

В «Опорі» також зазначили, що розслідування інциденту в Харківському національному економічному університеті щодо неправомірних вимог до вступників триває.

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На останній прес-конференції Табачник запевнив, що не зафіксовано жодного випадку хабарництва під час вступної кампанії-2011.

"Станом на 2 серпня немає жодного повідомлення від правоохоронних органів про факти вимагання або хабарництва. Торік були поодинокі випадки. Цього року, завдяки Всевишньому, нічого такого не було, і, я сподіваюся, не буде", – заявив чиновник.

Але й ця заява Табачника з апеляцією до Всевишнього далека від істини. Про корупцію йому нагадала не тільки «Опора». Про деякі факти повідомляв УНІАН, посилаючись на дані прокуратури..

Тож хто вводить в оману громадськість, пане міністре?

УНІАН чи ввірене вам відомство і особисто ви?

І чи не краще, якби ваші служби витрачали час не на пошук “неперевірених фактів” і написання “викривальних” повідомлень, а на підготовку відповідей на численні запити? У тому числі й щодо каламуті навколо розподілу держзамовлення?

Анна Ященко