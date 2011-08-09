У двох львівських школах відкрили басейни

Як повідомили ЗІКу в Львівській міській раді, в СЗШ № 65 (вул. Роксоляни, 35) ще в минулу п’ятницю запрацював басейн. Він приймає дітей кожного дня, з 9:00 до 14:00 год.

В СШ № 99 (вул. Творча, 1) вже сьогодні, 9 серпня басейн прийме перших дітей. Однак, як зазначили в управлінні освіти ЛМР, цей басейн працюватиме лише по вівторках та четвергах з 10:00 до 18:00 год.

Для того, щоб дитина могла займатися в басейні, необхідно щоб батьки звернулися у відповідну школу.

«Батьки звертаються безпосередньо в школу, до інструктора. Інструктор формує групу, тому що басейн не може вмістити всіх дітей. Відповідно, дітей попереджають про те, на котру годину вони можуть приходити, і інструктор проводить заняття з плавання. Заняття безкоштовні», – розповів головний спеціаліст з соціальних питань та інклюзивної освіти управління освіти ЛМР Любомир Войтович.

До цього часу вже запрацювали басейни в НВК «Школа-гімназія «Сихівська» (вул. Хоткевича, 48), СЗШ № 90 (вул. Антоненка-Давидовича, 2), СЗШ № 18 (вул. Кульчицької, 18) та СШ № 97 (вул. Миколайчука, 18).

ZIK