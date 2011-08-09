Список українських вишів, до яких не подано жодної заяви
Абітурієнти повністю проігнорували 20 ВНЗ
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник, як і обіцяв раніше, оприлюднив список вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, до яких не було подано жодної заяви від абітурієнтів під час вступної кампанії-2011.
Перелік вишів з`явився в номері газети "Освіта України" від 8 серпня. Видання посилається на дані ІС "Конкурс" станом на 3 серпня.
Перелік:
1. Харківський інститут екології і соціального захисту, ПВНЗ.
2. Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні".
3. Український інститут лінгвістики і менеджменту, ПВНЗ.
4. Українська академія дизайну, ТзОВ.
5. Українська академія бізнесу та підприємництва.
6. Поліцейська фінансово-правова академія, Т0В.
7. "Кримський інститут економіки та господарського права", ПВНЗ.
8. Нікопольський економічний університет, ПВНЗ.
9. Київський університет "Східний світ", ПВНЗ.
10. Київський кооперативний інститут бізнесу і права.
11. Київський бізнес-інститут при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут".
12. Київський інститут інвестиційного менеджменту, ПВНЗ, ЗАТ.
13. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, ПВНЗ.
14. Західноукраїнський економіко-правничий університет, ПВНЗ.
15. Донецький економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ.
16. Донецький інститут психології і підприємництва, ПВНЗ.
17. Галицький інститут імені В`ячеслава Чорновола.
18. Вища школа бізнесу - Інститут економіки та менеджменту, ПВНЗ.
19. "Економіко-правничий інститут, м. Чернівці", ПВНЗ.
20. "Західноукраїнський економіко-правничий університет".
Нагадаємо, минулого тижня Дмитро Табачник розповів, що майже 20 вищих навчальних закладів не отримали заяв від абітурієнтів на вступ, до близько 30 вишів подано менше, ніж 10 заяв, а в майже 130 - подано від 10 до 100 заяв.