Список українських вишів, до яких не подано жодної заяви

Міністр освіти і науки Дмитро Табачник, як і обіцяв раніше, оприлюднив список вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, до яких не було подано жодної заяви від абітурієнтів під час вступної кампанії-2011.

Перелік вишів з`явився в номері газети "Освіта України" від 8 серпня. Видання посилається на дані ІС "Конкурс" станом на 3 серпня.

Перелік:

1. Харківський інститут екології і соціального захисту, ПВНЗ.

2. Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнарод­ний Університет (США) в Україні".

3. Український інститут лінгвістики і менеджменту, ПВНЗ.

4. Українська академія дизайну, ТзОВ.

5. Українська академія бізнесу та підприємництва.

6. Поліцейська фінансово-правова академія, Т0В.

7. "Кримський інститут економіки та господарського права", ПВНЗ.

8. Нікопольський економічний університет, ПВНЗ.

9. Київський університет "Східний світ", ПВНЗ.

10. Київський кооперативний інститут бізнесу і права.

11. Київський бізнес-інститут при Національному технічному університеті Укра­їни "Київський політехнічний інститут".

12. Київський інститут інвестиційного менеджменту, ПВНЗ, ЗАТ.

13. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, ПВНЗ.

14. Західноукраїнський економіко-правничий університет, ПВНЗ.

15. Донецький економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ.

16. Донецький інститут психології і підприємництва, ПВНЗ.

17. Галицький інститут імені В`ячеслава Чорновола.

18. Вища школа бізнесу - Інститут економіки та менеджменту, ПВНЗ.

19. "Економіко-правничий інститут, м. Чернівці", ПВНЗ.

20. "Західноукраїнський економіко-правничий університет".

Нагадаємо, минулого тижня Дмитро Табачник розповів, що майже 20 вищих навчальних закладів не отримали заяв від абітурієнтів на вступ, до близько 30 вишів подано менше, ніж 10 заяв, а в майже 130 - подано від 10 до 100 заяв.

ТСН