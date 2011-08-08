ЛНУ ім. Франка: арешт Тимошенко вкрав віру у молодих українців

Арештом колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО влада показала, що Україна не відбулася як демократична європейська держава.

Про це йдеться в наданому УНІАН “Академічному слові на захист гідності суспільства” Львівського національного університету імені Івана Франка за підписом ректор ЛНУ Івана ВАКАРЧУКА.

Суд над Ю.ТИМОШЕНКО, зазначено у документі, перетворився на «новочасний варіант політичної вистави з поганою режисурою та ще гіршою грою задіяних у ній акторів».

«На жаль, суд над колишнім прем’єром, лідером партії, за яку віддала свої голоси майже половина виборців України, перетворився на судилище зі заздалегідь відомим результатом, що й викликало міжнародний резонанс і блискавичну реакцію міжнародної спільноти», - йдеться у документі.

«Нам дуже прикро, що саме напередодні двадцятої річниці Незалежності нашої країни теперішня система влади вирішила показати всьому світу демонстративний і переконливий доказ того, що Україна не відбулася як демократична європейська держава», - вважає академічна спільнота Львівського національного університету.

На думку підписантів документу, «це означає, що у мільйонів молодих українців – тих, котрі народилися в незалежній Україні, вкрали віру в здатність нашої держави та суспільства створити їм умови для цивілізованого майбутнього, де права людини та її гідність охороняє Закон. Держава, якщо вона дбає про свою міжнародну репутацію та імідж, не може напередодні свого дня народження влаштовувати політичні інсинуації та судилища, котрі радше є формою державного самогубства, ніж кроком до встановлення справедливості».