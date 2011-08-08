МОНмолодьспорт та Могилянка разом шукають автора

Перший заступник Міністра Євген СУЛІМА прокоментував авторський матеріал, розміщений на сторінках Інтернет-видання «УП», що, начебто, належить перу голові Студентської Колегії НаУКМА Роману ПОТЕРЯЙКУ під назвою «Цю ситуацію можна описати так: просто хтось руками іншої людини намагається честь мундиру захищати брехнею з одного боку, а з іншого боку ще й маніпулювати свідомістю людей», - сказав Є.СУЛІМА, повідомляє сайт Міністерства науки та освіти, молоді і спорту.

Він також повідомив, що вчора особисто мав розмову з Романом ПОТЕРЯЙКОМ : «Він сказав мені, що ніякого блогу, ніякої авторської колонки на «Українській правді» він не веде, і він там не зареєстрований».

«Я знаю, що так просто ніхто не може нічого написати в цьому Інтернет-виданні, доступ там обмежений. І висловлюватись там можуть собі дозволити тільки ті, кого хоче бачити Інтернет-видання, і хто отримав реєстрацію», - додав Перший заступник Міністра.

Є.СУЛІМА також попросив студентських активістів відстоювати свою правоту, честь і гідність.

«Я хотів би звернутися до усіх студентських активістів і тих студентів, хто сьогодні дійсно хоче навчатися і отримати якісну освіту: не забувайте, що ще треба і боротися за свої права, гідно жити і мати сміливість висловлювати свою думку», - зазначив посадовець.

Ситуацію, що склалася навколо оприлюдненої на «УП» статті Є.СУЛІМА назвав ганебною практикою. А також рекомендував тим, хто стоїть за нею «не брехнею захищати свою «гідність», а відкрито виступити проти відвертих маніпуляцій навколо студента та цього питання».

Нагадаємо, що у липні Є.СУЛІМА та Р.ПОТЕРЯЙКО разом з іншими представниками органів студентського самоврядування мали розмову у стінах МОНмолодьспорту. Говорили студенти з Першим заступником Міністра про держзамовлення, гуртожитки та ЗУ «Про вищу освіту». За результатами зустрічі, як писали у ЗМІ, сторони дійшли згоди з цілої низки питань.

«Таким чином дійсно було досягнуто порозуміння між адміністрацією, студентами Могилянки та Міністерством. Всі сторони дійшли згоди і на тому питання було закрито», - говорить т.в.о. керівника Секретаріату Всеукраїнської студентської ради Анастасія САБОВА, коментуючи зустріч з Першим заступником Міністра Є.СУЛІМОЮ .

Щодо статті на УП від Р.ПОТЕРЯЙКА А.САБОВА зазначила: «У особистій розмові Роман ПОТЕРЯЙКО запевнив мене, що не є автором даної статті і не має жодного відношення до її публікації». Також вона повідомила, що головою Студколегії НаУКМА направлено звернення до редакції «Української правди» з вимогою прибрати матеріал, який розмішено з посиланням на його ім’я.