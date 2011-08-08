У Рівному відкрили обласний дітячий соціальний гуртожиток

Перший обласний соціальний гуртожиток відкрито у Рівному по вул. Петра Могили, 57.

Гуртожиток забезпечуватиме житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ананій БУЧАК, фахівці надаватимуть мешканцям гуртожитку психологічні, соціально-педагогічні, юридичні, соціально-економічні та інформаційні послуги.

Було зазначено, що цей соціальний гуртожиток – поки що єдиний на всю область. В Україні їх створено вже 20.

У гуртожитку зможе проживати до 30 осіб, а граничний строк їх перебування тут становить 3 роки. Переважний контингент мешканців – діти, яким після закінчення інтернатів ніде жити і в яких немає родин.

Під час будівництва соціального гуртожитку враховували усе, аби молодим людям жилося комфортно. Тут вони можуть готувати разом їжу і відпочивати.

Протягом трьох років, а саме стільки має право перебувати дитина у гуртожитку, вона повинна навчитись самостійно про себе піклуватись. Упродовж цього часу платити за житло молодим людям не доведеться.