На Львівщині до 1 вересня готують видання «Щоденника школяра»

Цього року учні загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини отримають подарунок - до 1 вересня з ініціативи головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації побачить світ «Щоденник школяра Львівщини».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, від традиційного «Щоденник школяра Львівщини» відрізняється тим, що окрім свого прямого призначення він слугуватиме навчальним посібником з історії краю. У доступній формі подано матеріал про видатні постаті Львівщини, про архітектурні пам`ятки, флору та фауну регіону.