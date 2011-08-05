"Грані-Т" нагородить свого сотого фана сторінки на Facebook

Видавництво «Грані-Т» вирішило надати сертифікат у розмірі 100 грн на придбання своїх книг сотому фанові власної фан-сторінки у соціальній мережі Facebook.

Як пише Буквоїд з посиланням на представників видавництва, сертифікат отримає Світлана СНЄГІРЬОВА, яка стала сотим користувачем Facebook, який вподобав фан-сторінку видавництва «Грані-Т».

Водночас «Грані-Т» запевняє, що це далеко не останній сюрприз, який чекатиме на шанувальників книг і діяльності видавництва. «Нам приємно бачити наших друзів усміхненими, тому ми й надалі будемо старатися дарувати усмішки і безліч цікавезних призів», - ідеться у коментарі видавництва.