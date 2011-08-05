У Шостці відкрили 9 сучасних дитмайданчиків

У Шостці Сумської області відкрили 9 сучасних дитячих майданчиків, повідомляє Урядовий портал.

Символічну стрічку біля одного з них перерізав голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ.

«Нові майданчики – це приклад конструктивної взаємодії влади та підприємства «Бель Шостка Україна» заради дітей, співпраці керівництва області та бізнесу», – сказав він.

Під час робочого візиту до Шостки голова облдержадміністрації ознайомився з ходом ремонтних робіт у спортивному комплексі Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. І.М.Кожедуба.

За словами Ю.ЧМИРЯ, на ремонт спортивного комплексу з обласного бюджету виділено 200 тис. грн. Ще 290 тис. грн. на утеплення фасаду, заміну вікон в адміністративній частині приміщення було віднайдено в міському бюджеті Шостки. Наразі на об’єкті завершуються роботи з ремонту фасаду та відновлення підлоги, що дозволить проводити змагання з ігрових видів спорту найвищого рівня.

Очільник Сумщини запевнив, що вже 1 вересня юні спортсмени Шостківщини зможуть покращувати спортивні результати в оновленому спортивному комплексі.