Для 11-х класів видрукувано майже 2 млн. підручників

Для учнів 11-х класів видрукувано майже 2 млн. підручників, повідомляє МОНмолодьспорт.

За оперативною інформацією видавництв, станом на 3 серпня 2011р., видрукувано 36 назв підручників для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів загальним тиражем 1 млн. 938 тис. 143 примірники.

Відповідно, підручники з української мови (у тому числі, для шкіл з викладанням угорською, румунською та молдовською мовами), польської мови, угорської мови, молдовської мови з молдовською мовою навчання, німецької мови, російської мови (у тому числі, для шкіл з українською мовою навчання), літератури (інтегрований курс польської та світової), інтегрованого курсу літератури (молдовська та світова), математики, геометрії, географії, фізики, хімії, екології, креслення, правознавства, світової літератури, всесвітньої історії, біології, літератури видруковані у повному обсязі.

За даними обласних управлінь освіти і науки, до обласних книжкових баз вже доставлено 23 назви підручників в кількості більш ніж 1,5 млн. примірники.

Наразі друкуються ще 46 назв підручників.