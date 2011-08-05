На Нацпрограму інформатизації витратять в 2011 р. 800 тис. грн.

На засіданні Кабінету Міністрів України 3 серпня схвалено розпорядження, яким затверджено перелік завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2011 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування.

Як інформує МОНмолодьспорт, документ розроблено Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації на виконання Закону України «Про Національну програму інформатизації» та Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації.

Державним бюджетом України на 2011 рік визначено обсяг фінансування бюджетної програми «Національна програма інформатизації» в розмірі 813,4 тис. гривень.

За словами Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА, затверджені завдання Національної програми інформатизації мають загальнодержавне значення та спрямовані на виконання плану-графіку Програми економічних реформ на 2011 рік.

Національна програма інформатизації є комплексом взаємопов’язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної політики.

Основними результатами виконання завдань програми мають стати: програмно-апаратний комплекс ведення Національної системи індикаторів (індексів) розвитку інформаційного суспільства; нова версія програмно-апаратного комплексу Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, макет реєстру комп`ютерних програм, що використовуються органами державної влади; висновки щодо відповідності завдань (проектів) Національної програми інформатизації пріоритетним напрямкам державної політики у сфері інформатизації, сучасному рівню та тенденціям розвитку інформатизації у світі.