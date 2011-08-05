Підготовлено новий порядок ліцензування освітніх установ

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту оприлюднило для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг та Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах”.

Текст проекту розміщено у розділі «Громадське обговорення» на сайті відомства.

Проект постанови розроблено з метою спрощення процедур ліцензування та акредитації, підвищення вимог до якості експертизи та приведення положень постанов Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1019 і від 9 серпня 2001 р. N 978 у відповідність до вимог Закону України “Про вищу освіту”.

Зауваження та пропозиції до проекту документу пропонується надсилати на електронну адресу: a_yakimenko@mon.gov.ua