До видання готується перша в світі водостійка книга

У наступному році видавці зроблять подарунок любителям скоротати час за читанням у ванній або басейні: на ринок вийде перша в світі книга, що не боїться води.

Про це пише “Компьюлента” з посиланням на Daily Mail.

Повідомляється, що спеціальне полімерне покриття сторінок захистить чорнило (фарбу) від руйнування, а папір - від промокання і розривів. Технологія запозичена у австралійських банкірів, які аналогічним способом захищають купюри від зносу і підробки.

До цих пір водостійкістю могли похвалитися тільки деякі дитячі книжки, а також посібники для водолазів. Тепер захист від води отримає перший художній твір: їм стане трилер The Greater Bad Алана КОРКА (Alan CORK). Книга вже пропонується в електронному вигляді через магазин Amazon; ціна - близько 9,3 долара.

Скільки буде коштувати друкована версія твору з водостійким покриттям, не уточнюється. Зазначається лише, що в продаж вона надійде влітку 2012 року, а вологозахист дозволить продовжити їй життя вдвічі.