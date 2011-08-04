МАУП увійшла до довідника про вищу освіту UNESCO

У цьому році видання Всесвітньої бази даних про вищу освіту 2011 (World Higher Education Database 2011) містить дані про Міжрегіональну академію управління персоналом - найбільший недержавний вищий навчальний заклад України, повідомляє офіційний сайт Академії.

Всесвітня база даних про вищу освіту виходить у світ у друкованому та в електронному вигляді і створена Всесвітньою Асоціацією Університетів (International Association of Universities) під егідою UNESCO.

“Публікація інформації про МАУП у такому престижному видавництві є ще одним свідченням міжнародного визнання Академії. Авторитет цього видавництва визнають у всьому світі, в ньому представлені всі вищі навчальні заклади світу, визнані на міжнародному рівні”, - відзначають у виші.

МАУП має розгалужену систему закордонних відділень, а також успішно навчає іноземних студентів в Україні.

*** Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) - вищий навчальний заклад і науково-дослідна установа, що професійно займається проблемами менеджменту та бізнесу. В ньому навчаються близько 45 тис. студентів з 32 країн світу. Виш готує студентів за 32 спеціальностями, 132 спеціалізаціями з 16 галузей. За 20 років роботи підготовлено тисячі кваліфікованих фахівців-управлінців: керівників виробництва та бізнесу, менеджерів, фінансистів, маркетологів, соціологів, психологів, юристів.