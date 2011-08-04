На Буковині судять вихователя інтернату

У місті Вижниця Чернівецької області розпочався судовий процес над 62-річним колишнім вихователем місцевої школи-інтернату, якого звинувачують у розбещенні неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, жертвами домагань стали щонайменше 8 вихованців інтернату. Як правило, це були діти віком від 12 до 16 років з неповних та бідних сімей. У більшості випадків до статевого акту педагог змушував дітей погрозами, фізичною розправою, пропонував пригоститися алкоголем. Також під час обшуку квартири підозрюваного знайшли 40 патронів до різних видів стрілецької зброї.

Судове засідання проводять у закритому режимі. У разі, якщо вину підсудного доведуть, він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.

Як повідомляв УНІАН, 61-річного педофіла затримали 29 грудня 2010 року за місцем проживання. Під час затримання в домі зловмисника перебував неповнолітній хлопець. Його вихователь змушував до статевого зв’язку.