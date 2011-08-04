ВНЗ Росії в 2011 році не набрали абітурієнтів з ряду спеціальностей

Російські ВНЗ цього року не добрали абітурієнтів на бюджетні місця з ряду спеціальностей, у тому числі в галузі енергетики, металургії, транспорту та будівництва.

Як пишуть РИА-Новости, про це повідомив міністр освіти РФ Андрій ФУРСЕНКО на засіданні президії уряду.

"Більш ніж в 100 ВНЗ, підлеглих міністерству, з ряду напрямів не набрали студентів на бюджетні місця", - сказав А.ФУРСЕНКО, додавши, що "це стосується енергетики, металургії, транспортних засобів, будівництва". "Тобто не вистачає заявок на бюджетні місця, не те що конкурсу немає, а просто не вистачає заявок на бюджетні місця", - пояснив він.

А.ФУРСЕНКО відзначив, що міністерство працює з ВНЗ, щоб абітурієнти, які "подавали заявки на платні місця і які набрали необхідну кількість балів, в результаті ЄДІ (Єдиний державний іспит - ред.) мали можливість перевестися на бюджетні місця, тобто їх переведуть на безкоштовну освіту".

Міністр повідомив, що цього року кількість бюджетних місць в магістраті була більша, ніж кількість заявок.